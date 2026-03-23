Hawaii'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar 1 milyar doları aşkın hasara yol açtı

Hawaii'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar 1 milyar doları aşkın hasara yol açtı

10:2823/03/2026, Pazartesi
AA
Bölgede risk devam ediyor
Bölgede risk devam ediyor

ABD'nin Hawaii eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar büyük yıkıma yol açarken, beraberindeki fırtınaların neden olduğu zararın 1 milyar doları aştığı bildirildi.

Eyaletin bazı bölgelerinde 127 santimetreye varan yağış kaydedilirken, özellikle Oahu Adası'nda sel birçok yerleşim alanını sular altında bıraktı.

Oahu'da bazı tahliye ve ani sel uyarıları kaldırılmaya başlanırken, eyaletin diğer bölgelerinde risk sürüyor.

Hawaii News Now kanalına konuşan Hawaii Valisi Josh Green, fırtına ve yağışların etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Green, mahsur kalan 230'dan fazla kişinin kurtarıldığını, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sel nedeniyle bazı kamplarda mahsur kalanların bulunduğunu aktaran Green, ABD Sahil Güvenliğinin kurtarma operasyonlarına yardım ettiğini söyledi.

Green, yağış ve fırtınaların neden olduğu zararın 1 milyar doları aştığını ifade ederek Beyaz Saray'la temasta olduklarını kaydetti.

Hawaii'de yaşanan sel felaketinin 2004'ten bu yana eyalette görülen en şiddetli afet olduğu ifade ediliyor.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

