Kenya'da sel: 23 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da sel: 23 kişi hayatını kaybetti

18:067/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
DHA
Yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları, su basmış yollardan kaçınmaları ve seyahat ederken tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.
Yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları, su basmış yollardan kaçınmaları ve seyahat ederken tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.

Kenya’nin başkenti Nairobi’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 23 kişi hayatını kaybetti. Sel, birçok evi kullanılamaz hale getirirken yolları kapattı ve arama kurtarma ekipleri 29 kişiyi kurtardı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, başkent Nairobi'nin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sel ve su baskınlarına neden olduğu belirtildi. Ulusal Polis Teşkilatı Sözcüsü Michael Muchiri Nyaga, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydederek, selde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sözcü Nyaga, acil müdahale ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü çalışmalar neticesinde şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve bu kişilere gerekli yardımın sağlandığını aktardı.

Şiddetli yağışlardan en çok başkentin doğu kesimindeki gecekondu mahalleleri ile Westlands bölgesinin etkilendiği aktarıldı. Sel sularının birçok evi yaşanılamaz hale getirdiği, yolların kapandığı ve çok sayıda mahallenin su altında kaldığı ifade edildi. Ana ulaşım koridorlarının da baskınlardan etkilendiği, otoyolların bazı bölümlerinin trafiğe kapandığı ve ulaşımın durma noktasına geldiği bildirildi. Yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları, su basmış yollardan kaçınmaları ve seyahat ederken tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.


