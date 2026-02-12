Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Madagaskar’ı vuran fırtınada ölü sayısı 31’e yükseldi

Madagaskar’ı vuran fırtınada ölü sayısı 31’e yükseldi

10:5712/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Madagaskar'da bilanço ağırlaşıyor
Madagaskar'da bilanço ağırlaşıyor

Hint Okyanusu’ndaki Madagaskar adasını vuran Gezani tropikal siklonunda can kaybı 31’e, yaralı sayısı 36’ya yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar’da etkili olan Gezani tropikal siklonunda bilanço ağırlaşıyor.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, çatıları uçuran, elektrik hatları ve ağaçların devren şiddetli fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının çoğu evlerin çökmesi sonucu 31’e, yaralı sayısının 36’ya yükseldiği belirtilirken adada "tam bir kaos" yaşandığı aktarıldı.

Ekim ayında askeri darbeyle iktidara gelen Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, "Olanlar bir felaket, Toamasina şehrinin neredeyse yüzde 75’i yıkıldı. Mevcut durum, Madagaskar’ın tek başına üstesinden gelebileceği sınırları aşıyor" dedi.



#Madagaskar
#fırtına
#Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Edirne kura çekiliş listesi yayımlandı: Kuraya katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimlerine nereden bakılır?