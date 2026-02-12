Madagaskar’ı vuran fırtınada ölü sayısı 31’e yükseldi

Hint Okyanusu’ndaki Madagaskar adasını vuran Gezani tropikal siklonunda can kaybı 31’e, yaralı sayısı 36’ya yükseldi.
Doğu Afrika ülkesi Madagaskar’da etkili olan Gezani tropikal siklonunda bilanço ağırlaşıyor.
Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, çatıları uçuran, elektrik hatları ve ağaçların devren şiddetli fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının çoğu evlerin çökmesi sonucu 31’e, yaralı sayısının 36’ya yükseldiği belirtilirken adada "tam bir kaos" yaşandığı aktarıldı.
Ekim ayında askeri darbeyle iktidara gelen Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, "Olanlar bir felaket, Toamasina şehrinin neredeyse yüzde 75’i yıkıldı. Mevcut durum, Madagaskar’ın tek başına üstesinden gelebileceği sınırları aşıyor" dedi.