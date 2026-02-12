Madagaskar’ı vuran fırtınada ölü sayısı 31’e yükseldi

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, çatıları uçuran, elektrik hatları ve ağaçların devren şiddetli fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının çoğu evlerin çökmesi sonucu 31’e, yaralı sayısının 36’ya yükseldiği belirtilirken adada "tam bir kaos" yaşandığı aktarıldı.