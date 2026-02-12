Çok kuvvetli yağacak! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak, kar, sel, fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.