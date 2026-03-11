Yeni Şafak
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

10:5311/03/2026, Çarşamba
DHA
Yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükseldi.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti.

Son bir yıl içinde 43’üncü kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), lavın 400 metreye kadar yükseldiğini belirtti.

#Kilauea Yanardağı
#Hawaii
#ABD
