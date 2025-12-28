Etna Yanardağı faaliyete geçti

Sabah erken saatlerde patlayan volkan, gökyüzüne kül ve duman bulutları püskürttü. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna’nın zirve kraterlerindeki patlayıcı faaliyetin arttığını ve kül çıkışının kesintisiz sürdüğünü açıkladı.