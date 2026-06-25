Irak Başbakanı Zeydi: ABD çekilince silahlı gruplara ihtiyaç kalmayacak

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi sonrası herhangi bir silahlı grubun varlığına gerek kalmayacağını söyledi.

Zeydi, Bağdat’ta IMI Network’ün kıdemli sunucusu Hadley Gamble’e özel açıklamalarda bulundu.

"Silahlarını teslim etmeye başladılar"

“Tüm ABD güçleri çekildikten sonra Irak’ta herhangi bir silahlı direniş için hiçbir gerekçe veya ihtiyaç kalmayacak.” diyen Zeydi, “Silahlı grupların (Şii) büyük bölümü silahlarını devlete teslim etmeye başladı.” ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Zeydi, devletin silah üzerindeki tekelini sağlamaya yönelik süreçte ilerleme kaydedildiğini belirtti.

"Yolsuzlukla mücadele benim birinci önceliğim"

ABD ile yeni dönemdeki ilişkilere de değinen Zeydi, “ABD ile ilişkiler askeri boyuttan ekonomik ortaklığa dönüşecek.” dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin önceliğine de vurgu yapan Zeydi, "Yolsuzlukla mücadele benim birinci önceliğimdir. Yolsuzluğun kaynaklarını kurutmak için tüm bakanlık ve kurumlarda gerekli adımlar atılmaya başlandı.” diye konuştu.







