Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Kelbecer'de mayına basan 2 Azerbaycan askeri yaralandı

Kelbecer'de mayına basan 2 Azerbaycan askeri yaralandı

10:1112/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Görev başında 2 asker sınır hattında mayın patlaması nedeniyle yaralandı.
Görev başında 2 asker sınır hattında mayın patlaması nedeniyle yaralandı.

Azerbaycan ordusuna mensup 2 askerin Kelbecer ili sınırlarında mayına basması sonucu yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görev başındaki 2 askerin sınır hattında mayın patlaması nedeniyle yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralanan askerlerin sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi.

Askerlerin durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin askeri sağlık kuruluşunda sürdüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

#Azerbaycan Savunma Bakanlığı
#Kelbecer
#Mayın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kaçırana 3 kritik tarih çizelgesi çıktı! 2000- 2008 SGK girişi olanlara emeklilik tablosu