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Kuşatma altındaki kramponlar

Kuşatma altındaki kramponlar

04:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Muhammed Suveyrki, Zeyn Hazım Ebu Ata.
Muhammed Suveyrki, Zeyn Hazım Ebu Ata.

Siyonist İsrail’in saldırıları sonucu spor altyapısı yerle bir olan Gazze'de, Filistinli çocuklar ve antrenörler tüm imkansızlıklara rağmen futbol tutkularını yaşatmaya devam ediyor. Eski milli futbolcu Muhammed Suveyrki, bu büyük yıkımın ortasında ülkeyi uluslararası arenalarda temsil edecek yeni bir nesil yetiştirmek için mücadele ettiklerini ifade etti.

Terör devleti İsrail’in saldırıları nedeniyle binlerce can kaybı ve yaralının olduğu Gazze'de, sağlık, eğitim ve barınmanın yanı sıra spor altyapısı da tamamen tahrip edildi. Bir zamanlar kulüp sahalarında ve mahalle tesislerinde antrenman yapan Filistinli çocuklar, bugün yıkılmış binaların molozları ve açık alanlarda futbol oynuyor. Eski futbolcular ve antrenörler ise sınırlı imkanlarla genç oyuncuları bir araya getirerek futbol eğitimini sürdürmeye çalışıyor.

HER ALANI DEĞERLENDİRİYORUZ

Eski İttihad Şucaiyye Kulübü ve Filistin Milli Takımı oyuncusu Muhammed Suveyrki, İsrail saldırılarında spor alanlarının yok edilmesi nedeniyle çocuklarla çalışmak için her boş alanı değerlendirdiklerini söyledi. Suveyrki, “Bu yıkımın ortasında, bir gün Filistin Milli Takımı’nı uluslararası, Asya ve Arap arenalarında temsil edecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

HAYALİMİZ MİLLİ TAKIM

15 yaşındaki Zeyn Hazım Ebu Ata saldırılar öncesinde hedefinin İttihad Şucaiyye ve Filistin Milli Takımı olduğunu ancak sahaların yıkılmasıyla bu sürecin kesintiye uğradığını aktardı. Ebu Ata, ileride Avrupa’da bir kulüpte oynamayı hedeflediğini belirtti. 13 yaşındaki Yezin Hirz de savaş öncesinde kulüp sahalarında antrenman yaptığını, bugün ise futbolu enkazın arasında sürdürdüklerini ifade etti. Hirz, “Avrupa’da büyük bir kulüpte oynamayı hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.



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