Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Kuveyt BAE ve Mısır dışişleri bakanları bölgedeki tırmanmayı görüştü

20:2115/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, bölgede hızla tırmanan gerilimi ele almak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısırlı mevkidaşlarıyla üst düzey telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bölgedeki tırmanmayı ele aldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sabah ile Al Nahyan'ın görüşmesinde İran'ın saldırıları gölgesinde bölgedeki tırmanma ele alındı.

Görüşmede İran'ın bölge ülkelerine saldırılarının bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrar için tehlikeli sonuçları ve endişe verici yansımaları masaya yatırıldı.

Öte yandan Sabah'ın, aynı şekilde Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde bölgedeki tırmanışı ele aldığı belirtildi.

İran'ın bölge ülkelerine saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar için endişe verici sonuçlar doğuracağı vurgulandı.


⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.



#Kuveyt
#Mısır
#Orta Doğu
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
