Kuveyt’te İtalyan üssüne dron saldırısı

Kuveyt’te İtalyan askerlerin bulunduğu üsse dron saldırısı düzenlendi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt’te İtalyan ve ABD’li askerlerin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Portolano, saldırıda İtalyan Hava Görev Gücü’ne ait bir dronun bulunduğu sığınağın vurulduğunu ifade ederek, dronun imha olduğunu aktardı. Portolano, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.