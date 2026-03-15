Kuveyt’te İtalyan üssüne dron saldırısı

Kuveyt’te İtalyan üssüne dron saldırısı

18:3715/03/2026, Pazar
IHA
Portolano, dron saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Portolano, dron saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Kuveyt’te İtalyan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, saldırıda İtalyan Hava Görev Gücü’ne ait bir dronun vurulduğunu ve imha olduğunu açıkladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Portolano, güvenlik önlemleri kapsamında üsse konuşlu personelin azaltıldığını ve geride kalan askerlerin hayati öneme sahip görevleri sürdürdüğünü belirtti.

İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt’te İtalyan askerlerinin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Kuveyt’te İtalyan askerlerin bulunduğu üsse dron saldırısı düzenlendi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt’te İtalyan ve ABD’li askerlerin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Portolano, saldırıda İtalyan Hava Görev Gücü’ne ait bir dronun bulunduğu sığınağın vurulduğunu ifade ederek, dronun imha olduğunu aktardı. Portolano, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Portolano, "Bölgedeki gelişen güvenlik durumuna yanıt olarak alınan önlemler kapsamında İtalyan Hava Kuvvetleri Görev Gücü son günlerde önleyici tedbir olarak azaltıldı. Üste kalan personel, hayati önem taşıyan faaliyetleri yürütmek üzere görevlendiriliyor" dedi.



