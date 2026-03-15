Suriye’nin başkenti Şam’da 2011 protestolarının yıldönümünde yürüyüş düzenlendi

Suriye’de 2011 yılında başlayan halk hareketinin yıldönümünde göstericiler Hamidiye Çarşısı'ndan yürüyüşe başlayarak Emevi Camii'ne kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan Hatice Abdülbaki, “Şehitlerimizle özgürlük meydanlarında zaferi hep birlikte kutlamayı hayal ediyorduk.” ifadelerini kullandı.
Suriye’de 2011 yılında başlayan halk hareketinin yıldönümünde, başkent Şam’da ilk protestoların gerçekleştirildiği güzergahta anma yürüyüşü düzenlendi.
Göstericiler, Şam’ın tarihi Hamidiye Çarşısı’ndan yürüyüşe başlayarak Emevi Camii’ne kadar ilerledi.
Şam’ın farklı mahallelerinin isimlerinin yer aldığı ve her mahallede hayatını kaybedenlerin sayısının listelendiği dövizlerde yer aldı.
Emevi Camii'nde hayatını kaybedenler için dua edildi
Emevi Camii’nin girişi toplanan katılımcılar, Suriye’deki çatışmalarda hayatını kaybedenler için dua etti.
Zeynep Abdülbari, devrimin özgürlük, adalet ve onur talebiyle başladığını belirterek, halkın üzerindeki zulmün sona ermesini istemek için yıllar önce aynı gün sokağa çıktıklarını ifade etti.
Devrim hakkında ne kadar konuşulsa az kalacağını dile getiren Abdülbari, devrimin çok büyük bir mücadele olduğunu vurguladı.
Önümüzdeki günlerde taleplerinin gerçekleşmesini ve uğruna sokağa çıktıkları hedeflere ulaşmayı umut ettiklerini belirten Abdülbari, Allah’a şükürler olsun ki zaferi kutladıklarını, onurlarıyla yeniden Suriye’ye döndüklerini söyledi.
Bugünün kendisi için çok şey ifade ettiğini belirten Abdülbari, ilk katıldığı gösteriyi hala hatırladığını dile getirdi.
Tek oğlunu devrim yıllarında kaybetti
O dönemde hayatlarını riske atarak sokağa çıktıklarını ve Beşşar Esed yönetimine karşı seslerini yükselttiklerini belirten Abdülbari, yürümeye ve direnmeye devam ettiklerini, sonunda bugünlere ulaştıklarını ifade etti.
Şam’da düzenlenen protestolara katılan Hatice Abdülbaki, Suriye devrimi sırasında ailesinin büyük kayıplar verdiğini belirterek haklarını asla unutmayacaklarını ifade etti.
Tek oğlunun devrim yıllarında kaybettiğini belirten Abdülbaki, iki kardeşinin Sednaya Cezaevi’nde öldüğünü ailesinden yedi kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.