Lazkiye’de Kutsal İsa Kilisesi'nde 'Temizlik Mühendisleri' onuruna iftar programı düzenlendi

Suriye'nin Lazkiye şehrindeki Kutsal İsa Kilisesi'nde valilikte görev yapan belediye temizlik çalışanları onuruna iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan Lazkiye Valisi Muhammed Osman, “Bu çalışanlar şehrin güzelliğini korumaya çalışan gizli askerlerdir." dedi.
Etkinlik, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ve Lazkiye Mescitler Müdürü Cihad el-Hammud’un katılımıyla, valilikte görev yapan belediye temizlik çalışanları onuruna düzenlendi.
Lazkiye Valisi Muhammed Osman, yaptığı açıklamada, iftar programına kilisenin daveti üzerine katıldıklarını belirterek temizlik çalışanlarının önemine dikkat çekti.
"Şehrin güzelliğini korumaya çalışan gizli askerler"
Programın sosyal medyadaki nefret söylemlerinin aksine toplumdaki birlik ve dayanışmayı gösterdiğini vurguladı.
Lazkiye’de Fransiskan Latin Bablar Manastırı Başkanı Peder Firas Lutfi, ramazan ayı ile Hristiyanların büyük oruç döneminin insanları bir araya getiren ortak değerler olduğunu belirtti.
"Kutsal kitaplar birbirimizi sevmemizi emreder"
Bu girişimin sadece bir iftar yemeği olmadığını vurgulayan Lutfi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu buluşma, vatanımıza bağlılığımızı yenilemenin bir ifadesidir. Aynı zamanda birlikte olma ve gücümüzü birbirimizden alma mesajıdır. Özellikle bu zor koşullarda buna çok ihtiyacımız var. Suriye 15 yıl savaş yaşadı ve tüm Suriyeli bileşenler bundan etkilendi. Yeni Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliğe kavuşması bu birlikteliklerden doğacaktır.”
"Minnettarız"
Programın onur konuklarından belediye temizlik çalışanı Emir Yusuf ise kilisenin davetinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.
Etkinliğin farklı din ve toplulukların barış içinde birlikte yaşayabileceğinin sembolü olduğunu ifade eden Yusuf, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Lazkiye Mescitler Müdürü Cihad el-Hammud da etkinliğin şehirdeki toplumsal uyumun bir göstergesi olduğunu belirtti.