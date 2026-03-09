Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan'ın yanındayız

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Orta Doğu liderleriyle birlikte bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere çevrimiçi bir toplantıya katıldı. Şara, bölgedeki tırmanışın "tüm bölge için varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirterek, "Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Hizbullah'ı silahsızlandırmada destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Cumhurbaşkanı Şara, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlıklarının davetiyle Orta Doğu liderlerinin katıldığı çevrimiçi bir toplantıya katıldı.
"Arap egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınama"
Suriye’nin üç farklı çatışma hattının kesiştiği bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Şara, bu nedenle ülkelerinin söz konusu gelişmelerden doğrudan ve ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.
Suriye’nin istikrarının Levant ve genel olarak Orta Doğu’nun istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu kaydeden Şara, ülkesinin bölge devletleriyle ortak bir tutum geliştirmek için koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.
Şara ayrıca, çatışmanın etkilerinin Suriye topraklarına taşınmasını önlemek amacıyla sınır bölgelerinde savunma güçlerinin tedbiren güçlendirildiğini ve sınır aşan örgütlerin Suriye topraklarını kullanmasının engellenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.