Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretini tamamlayarak özel zırhlı trenle ülkesine ulaştığı bildirildi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Rusya'ya düzenlediği ve liderlik süresince en uzun seyahati olan 6 günlük ziyaretin ardından ülkesine ulaştı.
Rusya, 17 Eylül'de Kim'in ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.
Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi
Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.