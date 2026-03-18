Milyarder isimden "Büyük çöküş başladı" uyarısı: ABD İmparatorluğu'nun son savaşı olabilir

Orta Doğu'da şiddetini artırarak üçüncü haftasına giren savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili tıkanma, küresel piyasalarda deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Tarafların ateşkese yanaşmadığı bu gerilimli atmosferde, ünlü ABD'li milyarder yatırımcı Ray Dalio, mevcut tablonun sadece bölgesel bir kriz olmadığını; ABD'nin dünya sahnesindeki liderliğini derinden sarsacak bir "çöküş senaryosunun" başlangıcı olabileceğini vurguladı.

1956 SÜVEYŞ KRİZİ BENZERLİĞİ

Dalio, Substack üzerinden yayımladığı makalesinde çok çarpıcı bir tarihsel paralelliğe dikkat çekti. 1956 yılında İngiltere'nin yaşadığı stratejik hezimetin Britanya İmparatorluğu'nun sonunu getiren Süveyş Krizi'ni hatırlatan usta yatırımcı, ABD'nin de bugün benzer bir sınavdan geçtiğini savundu.

Dalio'ya göre; Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının kesilmesi veya bu bölgedeki geçişlerde dolar yerine özellikle Çin yuanı gibi alternatif para birimlerinin devreye girmesi, ABD'nin küresel ekonomik gücüne vurulacak en ağır darbe niteliğinde.

ÇÖKÜŞÜN 3 TEMEL SİNYALİ

İmparatorlukların yükseliş ve çöküş evrelerini incelediği meşhur "Büyük Döngü" teorisine atıfta bulunan Dalio, ABD'nin an itibarıyla bu döngünün en riskli aşamasında bulunduğunu belirtti. Çöküşü tetikleyebilecek üç kritik unsuru ise şu şekilde sıraladı:

Ekonomik Çıkmaz: ABD ekonomisinin sürdürülemez boyutlara ulaşan devasa borç yükü ve doların alım gücündeki istikrarlı erime.

İç Kırılganlıklar: Ülke içindeki derin siyasi kutuplaşma ve artan toplumsal gerilimlerin, ABD'yi dış tehditler karşısında zayıf ve savunmasız bırakması.

Yıpratıcı Savaşlar: İran gibi bölgesel güçlerle girilen ve ülkenin hem askeri hem de ekonomik kaynaklarını hızla tüketen yüksek maliyetli çatışmalar.

Dalio'nun analizindeki en kritik başlıklardan biri de petrol ticaretinde doların devre dışı bırakılması senaryosu oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki enerji transferleri için İran veya bölgedeki diğer aktörlerin Çin yuanı gibi alternatifleri şart koşması halinde, on yıllardır süregelen "petrodolar" sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

Raymond Thomas Dalio, Amerikalı bir milyarder ve dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates'in kurucusudur.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda dolar, küresel rezerv para birimi olma ayrıcalığını kaybedecek; ABD mevcut borçlarını finanse edemez hale gelecek ve sahip olduğu küresel güç büyük bir hızla buharlaşacak.

YATIRIMCILARA "HAZIRLIKLI OLUN" ÇAĞRISI

Mevcut dünya düzeninin ciddi şekilde "çatırdadığını" belirten Dalio, yaşanan süreci yalnızca jeopolitik bir kriz olarak okumanın hata olacağını, bunun aynı zamanda büyük bir servet transferi dönemi olduğunun altını çizdi. Milyarder yatırımcı, bu çapta sistemik değişim ve kırılma dönemlerinden sağ çıkabilmek için yatırımcıların çeşitlendirilmiş portföylere ve reel varlıklara yönelmesinin hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı.



