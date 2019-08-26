Netanyahu Esed'i uyardı Netanyahu Esed'i uyardı İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı Suriye'yi kullandığını öne sürerek Esed'i uyardı. Netanyahu, "Bölgedeki herhangi bir ülkeden İsrail'e yönelik saldırıya müsamaha etmeyeceğiz. Topraklarının İsrail'e düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin veren her ülke sonuçlarına katlanacak" açıklamasında bulundu. İran destekli Kudüs Tugayları'nın Golan Tepeleri'nde yaşayan İsraillileri insansız hava araçlarıyla özel birlikler gönderdiğini iddia eden Netanyahu, bu saldırı planının önlendiğini savundu. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Akraba beldesi'nde Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu açıklamıştı.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2019, 11:18 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019, 12:20 AA