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Dünya

Pakistan’da yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın patlatılması sonucu yolcu treni raydan çıktı 18 kişi yaralandı.

22:54 . 20/01/2023 Cuma
IHA
Pakistan

Pakistan

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı.

18 kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede devrilen vagonların raylardan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



#Pakistan
#Pishin kenti
#tren
1 saat önce
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Pakistan’da yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendi
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