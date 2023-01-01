Pakistan’da yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'da Pencap eyaleti yönetimi, Lahor’daki hava kirliliği sebebiyle eğitime haftada 3 gün ara verileceğini duyurdu. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar bu şekilde devam edecek. Pencap Başbakanı Parvez Elahi de Lahor ve diğer şehirlerde hava kirliliğiyle mücadele için “çevre acil durumu” ilan edileceğini açıkladı.