Dünya Pakistanda intihar saldırısı Ölü ve yaralılar var
ASYA

Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına yönelik intihar saldırısında ilk belirlemelere göre bir polis ve bir çocuk hayatını kaybetti, 20'si polis 24 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Pakistan

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinin Baleli bölgesinde polisleri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, biri polis, diğeri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 20’si polis 24 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Hoshab bölgesinde, dün çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirmişti.

Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

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