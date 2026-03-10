Yeni Şafak
Pentagon: İran’a saldırılarda 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldı

21:0510/03/2026, Salı
AA
ABD ordusu, İran’a saldırılarda büyük miktarda mühimmat kullandı.
Pentagon'un tahminlerine göre, Amerikan ordusu İran’a yönelik saldırıların ilk iki gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı. Washington Post’un aktardığı yetkililer, bu yüksek rakamın Kongre’ye iletildiğini ve tartışmaları artırabileceğini belirtti. Trump ve Savunma Bakanı ise ordunun mühimmat konusunda sıkıntı yaşamadığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tahminlerine göre, Amerikan ordusunun, İran'a yönelik saldırıların ilk 2 gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandığı bildirildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun İran saldırılarının mali tablosuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yetkililer meblağdan endişeli

Yetkililer, Pentagon'un tahminlerine göre, İran'a yönelik ilk 2 günde yapılan saldırılarda 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını belirtti.

Bu rakamın oldukça yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, bu rakamın detaylarının pazartesi günü Kongre'ye iletildiğini kaydetti.

İlave bütçe istenirse tartışmalar alevlenecek

WP, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerin arttığı bir ortamda gündeme gelen faturanın Kongre içindeki endişeleri artıracağına ve yönetimin Kongre'den İran için ilave bütçe istemesi durumunda bu yüksek rakamın tartışmaları alevlendireceğine dikkati çekti.

Yetkililer, Amerikan ordusunun hangi silahları kullandığına ilişkin detaya girmezken, gelişmiş çok sayıda silah ve mühimmatın çok hızlı şekilde kullanıldığını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun herhangi bir mühimmat sıkıntısı içinde olmadığını ve "istedikleri kadar uzun süre İran'a saldırıları sürdürebileceklerini" dile getirmişti.



#ABD
#İran
#Pentagon
