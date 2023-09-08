Savaşın acı yüzü: Bin 147 sağlık merkezi hedef alındı

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün Ukrayna'nın Konstantinivka şehrine gerçekleştirilen ve çok sayıda sivilin etkilendiği saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek, "Kalbim saldırıdan etkilenen insanlarla birlikte." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "Bu, DSÖ'nün şimdiye kadar herhangi bir insani acil durumda kaydettiği en yüksek saldırı sayısıdır. Sağlığa ve sivillere yönelik saldırılar hiçbir yerde kabul edilemez ve durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.