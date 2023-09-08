Güney Çin Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma: Savaş gemileri karşı karşıya geldi

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CBC News’un aktardığı bilgilere göre, Kanada, ABD ve Japonya ile ortak deniz tatbikatı düzenlerken bu gerilim yaşandı.
Luyang gemisinin HMCS Ottawa’ya yaklaştığı ve Kanada gemisindeki yetkilinin Çin gemisini yakından izlemesi için istihbarat amaçlı görüntü elde etmeye çalıştığı bildirildi.
ABD’ye ait bir gemi, Luyang ile iletişim kurarak bölgeye yaklaşacaklarını bildirdi ve bu sayede Çin savaş gemisi diğer gemilere yol verdi, ancak takip etmeye devam etti.
HMCS Ottawa, son bir hafta içinde üç kez Çin deniz araçlarıyla karşı karşıya geldi.