Dünya Ukraynalı gazeteci Harkovdaki çatışmalarda öldürüldü
AVRUPA

Ukraynalı gazeteci Harkov’daki çatışmalarda öldürüldü

Ukrayna’nın Harkov şehrinde Rus ordusu ile çıkan çatışmalarda gazeteci ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Teğmeni Maksim Medinsky hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynalı gazeteci Harkov’daki çatışmalarda öldürüldü
Maksim Medinsky

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın Harkov şehrinde çıkan çatışmalarda bir gazetecinin öldürüldüğü açıklandı.

Ukrayna’nın Odessa bölgesine bağlı Bolhrad Belediye Meclisi yaptığı açıklamada, gazeteci ve Ukrayna ordusunda görev alan teğmen Maksim Medinsky’nin, Rus ordusu ile çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

  • Bolhrad Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Hemşehrimiz hiç tereddüt etmeden Ukrayna'yı savunmaya, Ukrayna'nın gerçek bağımsızlığı için savaşmaya 2014'te başladı. Askerlik ve kamu görevini yerine getirdi. Hiçbir teselli sözü onu bir oğul, koca ve baba olarak geri getiremez. Ailesine söylenecek hiçbir söz, hissettikleri acıyı ve çaresizliği gölgede bırakamaz” denildi.

Kiev Ulusal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan ve çeşitli kurumlarda çalışan 33 yaşındaki gazeteci Medinsky, 2014 yılında gönüllü olarak Rusya- Ukrayna savaşına katılmıştı. Görevlerinin 1 yılını cephede 4 ayını ise Donetsk şehrinde gerçekleştiren Medinsky’nin 24 Şubat’ta başlayan Rusya- Ukrayna savaşına katılarak tekrar Ukrayna ordusunda görev aldığı kaydedildi.

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