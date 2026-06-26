Venezuela’da deprem sonrası can kaybı artıyor

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 589'a çıktığını söyleyen Alvarado, 2 bin 980 kişinin ise yaralandığını aktardı. Şu an yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stokunun olduğunu belirten Alvarado, hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını ifade etti.