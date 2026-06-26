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Venezuela’da deprem sonrası can kaybı artıyor

Venezuela’da deprem sonrası can kaybı artıyor

16:1526/06/2026, Cuma
DHA
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Venezuela'da peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerin ardından ülkede bilanço ağırlaşıyor.
Venezuela'da peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerin ardından ülkede bilanço ağırlaşıyor.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a yükseldiği, 2 bin 980 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkede meydana gelen 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 589'a çıktığını söyleyen Alvarado, 2 bin 980 kişinin ise yaralandığını aktardı. Şu an yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stokunun olduğunu belirten Alvarado, hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını ifade etti.

Alvarado, La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu kaydederek,
"Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir"
dedi.


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