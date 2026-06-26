Venezuela’da deprem sonrası can kaybı artıyor

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a yükseldiği, 2 bin 980 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkede meydana gelen 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 589'a çıktığını söyleyen Alvarado, 2 bin 980 kişinin ise yaralandığını aktardı. Şu an yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stokunun olduğunu belirten Alvarado, hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını ifade etti.