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Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli: 2 uçak arama kurtarma ve insani yardım ekibi yola çıkıyor

Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli: 2 uçak arama kurtarma ve insani yardım ekibi yola çıkıyor

10:1326/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
DHA
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Güney Amerika ülkesi Venezuela’da geçtiğimiz gün 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş 235 kişi hayatını kaybederken 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
Güney Amerika ülkesi Venezuela’da geçtiğimiz gün 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş 235 kişi hayatını kaybederken 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilecek yardım ekiplerini taşıyacak 2 uçağın bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlanacağını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında bölgeye Türkiye’nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak olan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanıyor.

Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat (Türkiye saati ile) 01.04’te 7,2 ve 01.05’te 7,5 büyüklüğünde arka arkaya 2 depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmıştır.

Genel Kurmay Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla; İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 adet donanımlı arama-kurtarma aracının Venezuela’nın deprem yaşanan bölgesine gönderilmesi planlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A-400M tipi askeri uçak ile İnsani Yardım Tugayından ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi planlamıştır. Her iki uçağın da bugün (26 Haziran, Cuma) saat 11.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkarılması planlanmaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela’daki Türk Büyükelçiliğimiz ile irtibat halinde gelişmeler takip edilmektedir."



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