Yüksek derecede bulaşıcı: Fransa'da kuş gribi paniği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

, geçtiğimiz ay kuş gribi vakalarındaki artışa dikkat çekerek, vakalardaki artışı “endişe verici" olarak nitelendirdi. DSÖ, kuş gribi hakkında Kamboçya’da insanlara bulaştığı vakalar da dahil olmak üzere son gelişmeler ışığında küresel risk değerlendirmesini gözden geçiriyor. Kuş gribi geçtiğimiz sene İspanya’da vizonlarda, İngiltere’de tilki ve su samurlarında, Peru’da deniz aslanlarında ve ABD’de boz ayılarda da tespit edilmiş, dünya çapında 200 milyondan fazla kuş telef olmuştu.