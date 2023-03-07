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Dünya

İtalya'da iki eğitim uçağının çarpıştı: İki pilot öldü

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, Roma yakınlarında, eğitim uçuşu esnasında kafa kafaya çarpıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

16:55 . 7/03/2023 Salı
AA
İtalya'da uçak kazası

İtalya'da uçak kazası

İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya Hava Kuvvetlerinin 60. Hava Üssüne bağlı SIAI-Marchetti 208 model iki askeri eğitim uçağı bugün öğle saatlerinde Roma yakınlarındaki Guidonia beldesi üzerinde uçarken havada çarpıştı.

Olayda uçakları kullanan iki pilot çarpışma anında hayatını kaybetti.

Çarpışmanın ardından uçaklardan biri Guidonia beldesine giden bir yol üzerine düşerken, diğeri de çayıra çakıldı. Yol üzerinde bazı evlerin yakınında park halindeki aracın üstüne düşen uçak yangına yol açtı. Uçakların enkazlarına itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti.

Uçakların bilinmeyen nedenle çarpıştıkları ama uçuşların planlı eğitim uçuşu olduğu aktarıldı.

Başbakan Giorgia Meloni, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Guidonia'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Hava Kuvvetleri'nin iki pilotunun ölümü yüreğimizi acıyla doldurdu. Hükümet adına pilotların ailelerine ve Hava Kuvvetlerine en derin taziyelerimi sunuyor, yakınlığımı belirtiyorum. Dualarımız onlarla." ifadelerini kullandı.


#İtalya
#Roma
#uçak kazası
#eğitim uçağı
1 saat önce
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İtalya'da iki eğitim uçağının çarpıştı: İki pilot öldü
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