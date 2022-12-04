Dünya Yunanistanda ABDye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
AVRUPA

Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı

Batı Trakya'da Dedeağaç şehrinde, ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan trenin raydan çıktığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yunanistanda ABDye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı.

Yunan medyasında çıkan haberlerde, cuma günü sabah saatlerinde, NATO adına Balkan ve Baltık ülkelerine gönderilecek savaş malzemelerini taşıyan bir yük treninin, Dedeağaç Limanı yakınlarındaki Galikos istasyonunda raydan çıktığı belirtildi.

Haberde, trenin zırhlı araç ve tank taşıdığı kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin gösteri yaptığı da bildirilen haberlerde, göstericilerin "Dedeağaç halkın limanıdır. Emperyalistlerin değil" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.

ABD için kritik öneme sahipti: Yunanistan'dan kritik Dedeağaç Limanı kararı
DÜNYA
ABD için kritik öneme sahipti: Yunanistan'dan kritik Dedeağaç Limanı kararı

New York Times: Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu
DÜNYA
New York Times: Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu
Messi hız kesmiyor

Messi hız kesmiyor

Dünya Kupası çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi Arjantin oldu.
Kariyerindeki 1000inci maç

Kariyerindeki 1000'inci maç

​​Lionel Messi, Avustralya maçında kariyer rekorunu kırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses Urfalıyam Ezelden türküsünü seslendirdi

Hollanda çeyrek finalde

Hollanda çeyrek finalde

​ABD'yi 3-1 yenen Portakallar, tur atlayan taraf oldu.

'Bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.'

Tüketiciyi aldatan yandı

Tüketiciyi aldatan yandı

​'Efsane' indirimler bakanlığın merceği altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.