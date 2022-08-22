Dünya New York Times Dedeağaç ABDnin silah merkezi oldu
AMERİKA

New York Times: Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu

Amerikan basını, Ukrayna'daki savaş sonrası Atina ve Washington arasında güçlenen ittifakı mercek altına aldı. The New York Times gazetesi, sadece geçen yıl ABD ordusunun, limandaki mühimmatını 14 kat artırdığını yazdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
New York Times: Dedeağaç ABDnin silah merkezi oldu
Dedeağaç'a yeni sevkiyat

Gazetede yer alan haberde, birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan limanın, ABD'nin Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirme adımlarıyla birlikte "merkezi bir rol" üstlendiğine dikkat çekildi.

  • Pentagon'un, "Rus saldırganlığını" gerekçe göstererek bölgeye muazzam seviyede silah gönderdiğine vurgu yapıldı.


Haberde, söz konusu adımların Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisi de verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki ABD askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı.

Sevkiyat geçen yıl 14 kat arttı

ABD'nin Dedeağaç üzerinden taşıdığı askeri malzemenin geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 "parçaya" ulaştığı açıklandı. Bu yıl ise bu rakama halihazırda ulaşıldığı vurgulandı.

Dedeağaç'a yeni yığınak
DÜNYA
Dedeağaç'a yeni yığınak

Yunanistan Dedeağaç'taki ABD varlığından memnun: 10 yıl daha uzatmayı düşünüyoruz
DÜNYA
Yunanistan Dedeağaç'taki ABD varlığından memnun: 10 yıl daha uzatmayı düşünüyoruz

ABD ordusu Dedeağaç’a göç ediyor
DÜNYA
ABD ordusu Dedeağaç’a göç ediyor
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli
Hayat

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Uygulamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu söyledi. Kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Spor

Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.