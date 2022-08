New York Times: Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu Amerikan basını, Ukrayna'daki savaş sonrası Atina ve Washington arasında güçlenen ittifakı mercek altına aldı. The New York Times gazetesi, sadece geçen yıl ABD ordusunun, limandaki mühimmatını 14 kat artırdığını yazdı.

