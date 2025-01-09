Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakıma alınan Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. Peki Edip Akbayram kimdir, nereli kaç yaşında?

Edip Akbayram kimdir?

29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Akbayram, Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Müzik tutkusuyla lise yıllarında kendi orkestrasını kurarak sahne almaya başladı.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul’a yerleşen Akbayram, lisedeki orkestrasında Karacaoğlan gibi halk ozanlarının eserlerini besteleyerek seslendirdi. İlk plağını da lise yıllarında çıkardı.