Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Akbayram, yılbaşından bu yana zatürre tedavisi görmüştü. Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu.
Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakıma alınan Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. Peki Edip Akbayram kimdir, nereli kaç yaşında?
Edip Akbayram kimdir?
29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Akbayram, Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Müzik tutkusuyla lise yıllarında kendi orkestrasını kurarak sahne almaya başladı.
1968 yılında liseyi bitirip İstanbul’a yerleşen Akbayram, lisedeki orkestrasında Karacaoğlan gibi halk ozanlarının eserlerini besteleyerek seslendirdi. İlk plağını da lise yıllarında çıkardı.
1972 yılında Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek bestelediği "Kükredi Çimenler" şarkısıyla, Günaydın Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasında büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarı, Edip Akbayram’ı yurt çapında tanınan bir sanatçı haline getirdi. 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlenen sanatçının, bu evlilikten Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı bulunuyor.