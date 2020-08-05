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Ekonomi 2020 bedelli askerlik ücretleri belli oldu İşte bedelli askerlik başvurusu ile ilgili detaylar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 bedelli askerlik ücretleri belli oldu: İşte bedelli askerlik başvurusu ile ilgili detaylar

2020 yılı bedelli askerlik ücretleri, askere gidecek olan milyonlarca genç tarafından merak konusuydu. Yeni ücretler belli oldu. 30 Haziran 2020 tarihine kadar 35 bin 54 lira olan rakamlar güncellendi. 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin tutar 37 bin 70 liraya yükseldi. Dövizle askerlik ise 5 bin 563 euro oldu. Bedelli askerlik başvurusu E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İşte bütün detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​2020 bedelli askerlik başvuruları belli oldu.
​2020 bedelli askerlik başvuruları belli oldu.

Bedelli askerlik başvuru ücreti ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise 5 bin 563 euro olarak belirlendi. Askere gidecek milyonlarca genç tarafından bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet 2020 bedelli askerlik başvuru ekranından nasıl öğrenilir? sorularını merak ediyor...

2020 bedelli askerlik ücreti değişti: İşte yeni rakamlar
EKONOMİ
2020 bedelli askerlik ücreti değişti: İşte yeni rakamlar

2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

İstanbul Valisi açıkladı: Bedelli askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
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İstanbul Valisi açıkladı: Bedelli askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
  • 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euro'ya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
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Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

2020 bedelli askerlik için ödenecek bedel belli oldu
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2020 bedelli askerlik için ödenecek bedel belli oldu

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmalısınız. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirin;

- Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılıyor.

Bedelli askerliğe başvurularda büyük düşüş
GÜNDEM
Bedelli askerliğe başvurularda büyük düşüş

- Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Celp ve terhis belli oldu
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  • Kaydede tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
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