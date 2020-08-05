2020 bedelli askerlik ücretleri belli oldu: İşte bedelli askerlik başvurusu ile ilgili detaylar

Bedelli askerlik başvuru ücreti ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise 5 bin 563 euro olarak belirlendi. Askere gidecek milyonlarca genç tarafından bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet 2020 bedelli askerlik başvuru ekranından nasıl öğrenilir? sorularını merak ediyor...

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2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

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21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euro'ya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

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Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmalısınız. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirin;

- Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılıyor.

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- Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

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