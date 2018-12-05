90 dile çevirip Türkiye'ye 100 milyar dolar kazandıracak

Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi, KOBİ'lerin yeni ülkelere ihracat yapma imkanlarını kolaylaştırıyor. KOBİ’ler Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen yazılım sayesinde 80 milyon kişilik Türkiye nüfusu ile yetinmeyecek, 7,5 milyarlık dünya nüfusuna hitap edebilecek.

Sistem mart ayından itibaren KOBİ’lerin kullanımına sunuluyor

Konunun ayrıntılarıyla ilgili bilgi veren yazılımın geliştiricisi TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, “Çok kapsamlı bir E-İhracat eko sistemi tasarladık. Türkiye'ye özgü yazdığımız Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi sayesinde KOBİ’ler tek tıkla tüm ürünlerini dünyanın her yerine pazarlayabilecek” dedi.

90 dilde anlık çeviri ile herkes ihracatçı olabilecek

Kolay müşteri bulma, Ticari istihbarat, anlık mesajlaşma, 90'a yakın dilde anlık çeviri gibi hizmetleri verebilecek olan Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi sayesinde, KOBİ’lerin iletişim ve uluslararası ticarette ki tüm engelleri ortadan kaldırılacak.

Ali Gazel, Dünyada ilk kez uygulanacak olan sistemin son testlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve sistemin mart ayında ihracatçıların hizmetine sunulacağını belirtti.

Oda ve Borsalar ile Üniversitelerin yoğun ilgisi var

Dijital alt yapısında sonlara yaklaşılan Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi ile birlikte e-ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere dil bilen E-Ticaret uzmanı ve yetişmiş insan kaynağı desteği de verilecek.

Ali Gazel, Dünyada ilk kez geliştirilen bu yazılıma Ticaret ve Sanayi Odaları ile Üniversitelerinde yoğun katkısı ilgisi olduğunu ve bu nedenle her iki yapının temsilcileri ile sürekli temasta olduklarını belirtti.

Türkiye 100 bin yeni ihracatçı kazanacak

Dijital alt yapı yazılımında iddialı olan projenin, elektronik insan kaynakları ve elektronik işbaşı eğitimi alanında da çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirten TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, “2023'e kadar 100 bin genci E-İhracatçı yapıp, onları ülke ekonomisinde yük değil ciddi katkılar sağlayan kişiler haline getireceğiz” dedi.

REKLAM

2023 ihracat hedefine 100 milyar dolar E-İhracat desteği

E ihracatta Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi altyapısı sayesinde, insan kaynaklarından, eğitime, lojistikten, elektronik gümrüklemeye kadar pek çok konuda hizmet verilebilecek.

Ticaret Bakanlığının da konuyla ilgili çok ciddi desteklerinin olduğunu da belirten Ali Gazel, “Bu destekler sayesinde KOBİ neredeyse sıfır maliyetlerle sisteme entegre olup e ihracat yapabilecek. Ticaret Bakanlığı ve İş Birliği kuruluşlarının verdiği desteklerle KOBİ’ler, aylık 25-30 TL gibi komik maliyetlerle milyon dolarlık ihracat rakamlarına kolayca ulaşabilecek. Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi ile ilk yılın sonunda günlük 5 bin, yıllık 1,8 milyon iş görüşmesine ve dijital buluşmaya köprü olacağız. Bu çalışmanın ve dolayısıyla e ihracatın Türkiye ihracatına yıllık katkısı kısa zamanda 100 milyar doları aşacak” dedi.

TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel

Hedefimiz dünyanın ilk Türk markalarından biri olmak

2017 yılında eski Ekonomi Bakanlığı bugün ki adıyla Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin başlattığı, E-Ticaret seferberliğine katılan tek Türk markası olduklarını belirten Ali Gazel, “Bu dönemde 8 bine yakın firmaya hizmet verdik. Bu hizmetler karşılığında elde ettiğimiz gelirin tamamını AR-GE ve yatırım faaliyetleri için kullandık. Bu dönemde temasta olduğumuz 100 bine yakın firmadan elde ettiğimiz geri bildirimler aldık ve yönümüzü Yapay Zeka algoritmaları tasarlamaya çevirdik. Böylece dünyada bir ilk olan Yapay Zekalı B2B E-İhracat İşletim Sistemi ortaya çıktı” dedi.

REKLAM

7,5 milyar kişilik büyük bir pazara hitap edeceğiz

Türkiye’nin 2023 ihracat hedefinde KOBİ'lerin e-ihracatla yeni başarı hikayeleri yazacağının altını çizen Gazel, “3,5 milyon KOBİ'ye sahibiz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ekonomimizde işletme sayımızın yüzde 99'u KOBİ ancak onların ihracata olan katkısı ne yazık ki yüzde 60’larda kalıyor. Son 10 yılda ihracata katılan şirket sayısı 160 bin olmasına rağmen, bunların büyük kısmı sadece bir kez ihracat yapmış ve vazgeçmiş. Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi avantajları sayesinde bu oranlar çok farklılaşacak. Pek çok KOBİ tekrar ihracatçı olacak ve süreklilik kazanacak” dedi.

Mesafeleri ve zorlukları ortadan kaldırıyoruz

KOBİ’lerin başka ülkelere gitme zorluklarını yaşamadan ve yüklü pazar araştırması masraflarına katlanmadan, dünyanın her yerinde müşteri bulabileceğini belirten TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Gazel, “KOBİ’ler pek çok nedenden dolayı ihracat yapmaktan çekiniyor. Bu endişeler nedeniyle sadece iç pazar odaklı üretim yapıyor. Oysa 80 milyon kişilik Türkiye nüfusu dışında dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. KOBİ’ler bu dev pazara ulaşamıyor. Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi sayesinde bu engeller tamamen ortadan kalkacak ve KOBİ’ler mallarını dünyanın her yerine satabilecek” dedi.

Yabancı dil bilmemek ihracata engel olmayacak

TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, 20 Yıllık birikim sayesinde milyonlarca alıcı, ithalatçı ve müşteri potansiyelinden oluşan dev bir bilgi bankasına sahip olduklarını belirten Gazel, Yapay Zeka Destekli E-İhracat İşletim Sistemi sayesinde bu bilgi bankasındaki tüm verilerin KOBİ’lerin kullanabileceği düzeye indirgendiğini belirtti.

REKLAM

Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi ihracat yapmayı düşünen ama ne yapacağını bilmediği için bir türlü adım atamayan KOBİ’ler için büyük kolaylık sağladığını belirten Gazel, “KOBİ’ler ihracat potansiyeli olan ülkelerdeki müşterilerine bir cep telefonu uzaklıkta olacak. Dünyada en çok sosyal medya kullanıcısı olan ülkelerden birsiyiz ama E İhracat gibi bir alanda aynı etkinliğe sahip değiliz. Biz bu sistem sayesinde ihracatı Facebook, Instagram, Twitter kullanımı kadar kolay hale getiriyoruz. Öyle ki KOBİ’lerin dil bilmemesi bile bir sorun olmayacak. Yazılımımız sayesinde, 90 farklı dilde konuşan insanlar kendi dilinde iletişim kurabilecek.

Türk Kobi’sine yazan Norveç firması Norveçce yazacak ama KOBİ’miz Türkçe okuyacak, biz Türkçe yazacağız ve onlar Norveçce okuyacak.

350 bin kişiye istihdam ortamı yaratılacak

Yapay Zekalı E-İhracat İşletim Sistemi sayesinde Türkiye’de bulunan 3,5 milyon KOBİ işletmesinin en az yüzde 10’luk kısmının ihracatçı olacağını belirten Gazel, “Sistem sayesinde İhracatçı sayımızın hızla artacağı ve maksimum 10 yıl içerisinde 350 bin işletmeye ulaşacağını düşünüyoruz. 2023'de ihracat hedeflerine ulaşmak için e ihracat büyük bir fırsat olacak. Bize göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde e ihracat yapan işletme sayısı 150 bine ulaşacak. Bu rakama ulaşıldığında yaklaşık 300-350 bin E İhracat Uzmanı ve bir o kadar diğer personel de istihdam edilecektir. Yani neredeyse 1 milyon ek istihdam kaleminden bahsediyoruz. Dediğimizi yaptığımızda Türkiye’nin işsizlik sorununa da desteğimiz önemli rakamlarda olacak” dedi.

REKLAM

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

EKONOMİ Binlerce araç sahibi bilmeden suç ihbarı yapıyor