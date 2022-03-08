Ekonomi AB mahkemesinden İngiltere aleyhine gümrük kararı
DÜNYA EKONOMİSİ

AB mahkemesinden İngiltere aleyhine gümrük kararı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, İngiltere'nin Birliğe üye olduğu dönemde Çin'den ithal edilen çeşitli ürünlerin gümrük kontrollerine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetti.

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Haber Merkezi AA
AB mahkemesinden İngiltere aleyhine gümrük kararı
Foto/arşiv

Merkezi Lüksemburg'da bulunan ve AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun İngiltere'ye karşı gümrük kontrolleri nedeniyle açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, İngiltere'nin AB üyesi olduğu dönemde gümrük kontrolüne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verdi.

Kararda, İngiltere'nin Çin'den ithal edilen tekstil ürünleri ve ayakkabılara düşük değer biçilmesi yönünde sahtekarlığa karşı gerekli önlem almadığına dikkat çekilerek, bunu AB mali kaynaklarına zarar verdiği belirtildi.

Mahkeme, İngiltere'nin söz konusu dönemde AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Komisyonu tarafından kendisine yapılan uyarıları dikkate alması gerektiğine hükmetti.

Kararda, bu uygulamadan kaynaklı mali kaybının AB Komisyonu tarafından hesaplanması talep edildi.

AB, 2005 yılında Çin'den ithal edilen tekstil ve ayakkabı gibi çeşitli ürünlerdeki kotaları kaldırmıştı.

AB yolsuzluk birimi, Çin'den yapılan ithalatların aşırı düşük değerlendirildiğini tespit etmiş ve bu konuda tedbir alınmasını istemişti. AB Komisyonu da İngiltere'nin bu konuda tedbir almaması nedeniyle hukuki süreç başlatmıştı.

AB Komisyonu, İngiltere'nin söz konusu davranışının 2011-2017 dönemi için AB bütçesine 2,7 milyar avroya mal olduğunu hesaplıyor.

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