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Ekonomi ABD, Huawei yaptırımlarını 90 gün erteledi
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İŞ DÜNYASI

Huawei yaptırımları 90 gün askıya alındı

ABD, Huawei yaptırımlarını 90 gün erteledi

ABD Ticaret Bakanlığı kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Huawei bu süreçte, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak Reuters
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Amerikan Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

SATIN ALMA DEVAM EDECEK

Geçiş süreci boyunca Çinli şirket, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ SAĞLANABİLECEK

Böylece Huawei'nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

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  • Ancak şirket halen yeni ürünler hayata geçirmek için Amerikan malzemesi almaktan men edilmiş vaziyette.

KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı.

ABD HUAWEİ'NİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALIYOR

ABD'nin bu adımı Huawei müşterileri için aksamaları en aza indirmeyi hedeflerken, Huawei kurucusu Ren Zhengfei ABD'nin adımına hazır oldukları için bu adımın çok az şey ifade ettiğini belirtti.

Ren CCTV ile yaptığı söyleşide kısıtlamaların geçici olarak gevşetilmesinin böyle bir senaryo için hazırlıklar yapan şirket için çok az anlam ifade ettiğini söyleyerek "ABD hükümetinin adımları şirketimizin gücünü hafife alıyor" dedi.

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