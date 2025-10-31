Akkuyu enerjide dönüm noktası

İstanbul’da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuşan Bayraktar, Türkiye’nin 2050 itibarıyla Trakya bölgesi ve Sinop’taki projelerle 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Bayraktar, Türkiye’nin ekonomik büyüme ve stratejik vizyonunun merkezinde enerjinin yer aldığını belirterek, "Amacımız, sıfır emisyona dönüşüm sürecimizde güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamak. Türkiye'nin toplam kurulu güç kapasitesi şu anda 121 gigavatı aşıyor ve bunun yüzde 60'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Bu oran, Türkiye'yi bölgedeki liderler arasına sokuyor" diye konuştu. Türkiye’nin enerjide artan rolünün, ekonomik etkisini de artırdığına işaret eden Bayraktar, “Bu durum, Türkiye'yi lojistik, imalat ve teknoloji sektörleri, istikrar, bağlantı ve aynı anda birden fazla pazara erişim arayan yatırımcılar için cazip bir destinasyon haline getiriyor” ifadesini kullandı.