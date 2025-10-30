Yeni Şafak
Otomotiv devi 227 bin aracını geri çağırdı: Güvenlik sorunları açığa çıktı

16:2430/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son dönemde geri çağırmalarla adından sık sık söz ettiren Ford, güvenlik sorunu nedeniyle 227 bin 6 aracı servise çağırma kararı aldı. Şirket, geri çağırılan araçlarda ön camlarda hava kabarcığı ve koltuk bağlantılarında gevşeme gibi üretim hataları tespit edildiğini açıkladı.

Geri çağırmalarla gündemden düşmeyen Ford, güvenlik sorununa bir yenisini daha ekledi.

Ford, ön camlarda hava kabarcığı oluşmasından gevşek koltuk bağlantılarına kadar uzanan çeşitli güvenlik problemleri nedeniyle ABD genelinde 227 bin 6 aracını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıklamasına göre, geri çağırma kapsamında 163 bin 256 Bronco SUV, ön koltuklardaki gevşek cıvata riski nedeniyle servise çağrılacak.

Ayrıca 56 bin 841 Lincoln ve Explorer modelinde, ön camlarda hava kabarcıkları nedeniyle üretim hatasının giderilmesi planlanıyor. Bu sorunun, görüşü kısıtlayarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi.

Geri çağırma listesinde 6 bin 909 Econoline van da yer alıyor. Bu araçlarda, ön cam buğu çözme ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmaması problemi tespit edildi. NHTSA, bayilerin arızalı parçaları ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

175 bin aracı geri çağırmıştı

Bu arızalara ek olarak Ford, Expedition ve Lincoln Navigator SUV'leri ile F- serisi kamyonlarını kapsayan, ay tavanı rüzgar yönlendiricilerinin yerinden çıkma riskiyle 175 bin aracı geri çağırmıştı.

