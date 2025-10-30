Otomotiv devi 227 bin aracını geri çağırdı: Güvenlik sorunları açığa çıktı

Geri çağırma listesinde 6 bin 909 Econoline van da yer alıyor. Bu araçlarda, ön cam buğu çözme ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmaması problemi tespit edildi. NHTSA, bayilerin arızalı parçaları ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.