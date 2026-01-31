Altın sert düştü gümüş çakıldı

Hafta boyunca hareketlilik yaşanan altın ve gümüş son işlem gününde kaybettirdi. Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 10'u bulan düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi, iç piyasada gram altın 6600 lira seviyesinden işlem gördü. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kâr satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin 600 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı. Gümüş fiyatları ise adeta çakıldı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 30’dan fazla değer kaybederek 100 doların altına geriledi. Hafta içi 160 lira seviyesini aşan gümüşün gramı dün %30'luk bir düşüş sergileyerek 106 liraya kadar düştü.