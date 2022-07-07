Ekonomi Bakan yardımcısı Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyruklarını eriteceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan yardımcısı: Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyruklarını eriteceğiz

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’ndaki tır yoğunluğuna ilişkin, ’’Gümrük kapılarında bayram öncesi tır kuyruklarını eriteceğiz’’ dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan yardımcısı: Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyruklarını eriteceğiz
Sınır kapısında incelemelerde bulunuldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve AK Parti İl Başkanı Kaan Koç ile birlikte Çıldır ilçesinden Gürcistan’a açılan Aktaş Sınır Kapısında yaşanan tır yoğunluğunu yerinde görmek ve yoğunluğun azaltılmasına yönelik durum değerlendirmesi yapmak üzere sınır kapısında toplantı ve incelemede bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ticaretin daha çok karayolu üzerinden yapılmasına bağlı olarak Aktaş Sınır Kapısında yaşanan tır yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, TSO Başkanı Çetin Demirci, Bakanlık Genel Müdürleri, sınır kapısı yetkilileri, ilgili kurum müdürleri ve tır sürücülerini temsilen şoförler katıldı.

Bakan Yardımcısı Turagay, hem Türkiye tarafı hem de Gürcistan tarafındaki gümrük sahasında incelemelerde bulunarak, Türk ve Gürcü yetkilileri ile tır sürücülerinden bilgi aldı.

Turagay burada yaptığı açıklamada, “Tır şoförlerimizin uğradıkları bir mağduriyet var. ’Nasıl çözebiliriz?’ diye bunu yerinde müşahede etmek için buradayız. 300 arabanın kuyruk oluşturduğu bir ortamda ben 400 araç çıkarmayı başarabilirsem o zaman bir günden fazla bekleme olmaz. Tabii ki bu arada kaçakçılıkla da mücadele temel görevimiz. Ondan taviz yok. İnşallah bayram öncesi bu kuyrukları eriteceğiz. Sarp’ta da aynı sıkıntı var. Şunun altını çizmek istiyorum, Bakanımız ve hükümetimiz bu konuda çok hassas. Valimiz Hüseyin Öner ile de görüştük, gerekli bilgileri aldık. İnşallah bu sorunu da kısa sürede çözeceğiz” diye konuştu.

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