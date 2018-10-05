Bankalarda altın çağı

Yıl başından bu yana yurt içinde değer kazanan altın fiyatları yerleşik yatırımcının altın talebini artırırken, Türkiye'de yerleşik mudilerin altın hesaplarının değeri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 15,3 milyar lira artarak 36 milyar lirayı aştı. Geçen yılı 158,8 liradan tamamlayan gram altının, ağustos ayında 280,8 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini görmesi, yerleşik yatırımcının altına olan talebini de artırdı. Türkiye'de yaygın olarak "güvenilir tasarruf aracı" şeklinde nitelendirilen altın fiyatları, bu yılın ağustos ayını 2017 sonuna kıyasla yüzde 59,1'lik artışla 252,6 liradan tamamladı. Altın fiyatlarındaki hızlı artış böylece yurt içi yerleşik yatırımcıların bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarına yükseliş olarak yansıdı.

159 TON ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı ağustos ayının son işlem gününü 228 bin 750 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalarda yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün ağustos sonunda 159 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, geçen yılın ağustos sonunda 144,1 ton seviyesinde bulunuyordu.

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