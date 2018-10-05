BiP için küresel kampanya

Turkcell; çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP için, Türkiye’nin ardından yurtdışındaki iletişimi için önemli bir kampanya yürütüyor. Son bir yılda kullanıcı sayısını küresel oranda yüzde 70 artıran BiP, pazar liderliğini ele geçirmek için yeni bir iletişim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresi, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri oldu. Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanyaya başlayan BiP’in öncelikli hedefi, yıl sonuna kadar yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek.

HEDEF 1 MİLYAR KEZ İNDİRMEK

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bu hamlenin aynı zamanda Türkiye’nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı yapacağını belirtiyor. İstanbul’da bir grup gazeteciyle düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Kaan Terzioğlu, cirolarının yüzde 20’den daha az bir bölümünün ses ve görüntü hizmetlerinden geldiğini söyledi. Gelir getirici alanların data uygulamaları olarak öne çıktığını belirten Terzioğlu, “Türk mühendisleri müthiş işler ortaya çıkarıyor. Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak” dedi.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL İHRACAT HAMLESİ

Yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Terzioğlu, “Tüm dünyada BiP’i kullandırma, indirme ve Türkiye’nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York’tan başlatıyoruz” dedi. BiP’in dijital reklamları ilk olarak New York’ta, ünlü Times Meydanı’ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı. Reklamın ana mesajını, “Diğerlerini bırakın; gelin BiP’i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin; sadece kullanmakla kalmayın kullandırtın” diye özetleyen Terzioğlu, bu global iletişim kampanyasının hedefinin ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP’in bir platform olarak yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

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DÜNYA “BİP”İ KULLANACAK

Avrupa’da yaklaşık 5 milyon Türk vatandaşının yaşadığına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şu bilgileri verdi: “Vatandaşlarımız bulundukları ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran’dan Suudi Arabistan’a, Fas’tan Ukrayna ve Belarus’a, Japonya’dan Brezilya ve Antartika’ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor. BiP bugün dünyada bilinen en büyük rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özelliğiyle gündemde.”

Kaan Terzioğlu

TÜRKİYE’NİN YERLİ-MİLLİ TEKNOLOJİSİ İÇİN

6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme ve sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme gibi özellikleriyle BiP öne çıkmayı başardığına vurgulayan Terzioğlu, “Şimdi BiP’in tüm dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu amaçla başlattığımız global iletişim kampanyasıyla BiP, tüm dünya basınının gündemine oturacak. Hedefimiz Türkiye’nin yerli ve milli uygulaması BiP’in uluslararası reklam kampanyasıyla tüm dünyadaki kullanıcı sayısını 5’e katlamak. Ayrıca Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisinin gücünü dünyaya tanıtacağımız bu kampanyayla teknoloji ihracatına eşsiz bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yerli navigasyon yakında

Turkcell, çok yakında yerli navigasyon uygulaması da hayata geçiyor. Şirket bu alandaki ilk aksiyonu “Kopilot” adlı uygulama ve ürünle başlatmıştı. Tüketicilerin yol ve otomobilleriyle ilgili her türlü bilgiyi almalarını sağlayan bu ürünle ilgili Terzioğlu şu bilgileri verdi: “Araba belli bir sınırın dışına çıkamıyor. Ya da aracınızı oğlunuza, kızınıza verdiğinizde hız limiti koyabiliyorsunuz. Son 10 yıldır üretilen her araçta kullanmak mümkün. Eski bir arabayı bile akıllı otomobile dönüştüren bu uygulamamızın ardından yerli navigasyon servisinin de yakın zamanda Turkcell tarafından pazara sunulacağının müjdesini vermek isterim.”

TÜM ALANLARIN BAŞ AKTÖRÜ

Telekom sektörünün, yerli otomobil başta olmak üzere tüm dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli aktörü olacağını belirten Terzioğlu, “Endüstri 4.0 bizim sektörümüze yepyeni fırsatlar sunuyor. Ancak dönüşüm dediğimiz bundan ibaret değil. Bundan sonraki süreçlerde sağlık, tarım, üretim, perakende, kısacası aklınıza gelen her alanda 4.0 süreçlerinin en önemli iş ortağı olacağız. Bunun için çalışan 1000 kişilik Ar-Ge mühendisimiz, her bir sektör için yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu uygulamalarla verimlilik fırsatlarının peşinde koşuyoruz” dedi.

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