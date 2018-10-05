Trafo bile kaçak

Kaçak elektrik tüketiminin rekor seviyede olduğu Doğu ve Güneydoğu'da devasa büyüklükteki kayıt dışı trafolar ekipleri bile şaşkına çevirdi. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin son 9 ayda gerçekleştirdiği denetimlerde, çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan 550 adet kayıt dışı abonesiz trafo tespit edildi. Bu trafolardan bir kısmına, savcılık kararıyla el koyuldu. Bazıları hakkında ise, bölge halkının fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi yöntemlere başvurması nedeniyle işlem yapılamadı. El koyulamayan bu trafolarla ilgili yasal süreçler başlatıldı. 105 MİLYON ZARAR 550 adet kaçak trafonun toplam gücünün yaklaşık 88 bin kilovat saat (kWh) olduğu kaydedildi. Bu miktarın, 150 bin nüfuslu bir ilin tükettiği elektriğe eşdeğer olduğu ifade edildi. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kaçak trafoların gerek bölge ekonomisine, gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık 13 milyon lira, bir sezonda ise 105 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Bulut, "Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için, her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir. Ancak bu şekilde ekonomiye ve diğer tüketicilere verilen zararı önleyebiliriz. Kaçak tüketimi yasalar çerçevesinde önlemekte kararlıyız” dedi.

Kaçak elektrik tüketiminin rekor seviyede olduğu Doğu ve Güneydoğu'da devasa büyüklükteki kayıt dışı trafolar ekipleri bile şaşkına çevirdi. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin son 9 ayda gerçekleştirdiği denetimlerde, çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan 550 adet kayıt dışı abonesiz trafo tespit edildi. Bu trafolardan bir kısmına, savcılık kararıyla el koyuldu. Bazıları hakkında ise, bölge halkının fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi yöntemlere başvurması nedeniyle işlem yapılamadı. El koyulamayan bu trafolarla ilgili yasal süreçler başlatıldı.

105 MİLYON ZARAR

550 adet kaçak trafonun toplam gücünün yaklaşık 88 bin kilovat saat (kWh) olduğu kaydedildi. Bu miktarın, 150 bin nüfuslu bir ilin tükettiği elektriğe eşdeğer olduğu ifade edildi. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kaçak trafoların gerek bölge ekonomisine, gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık 13 milyon lira, bir sezonda ise 105 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Bulut, "Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için, her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir. Ancak bu şekilde ekonomiye ve diğer tüketicilere verilen zararı önleyebiliriz. Kaçak tüketimi yasalar çerçevesinde önlemekte kararlıyız” dedi.