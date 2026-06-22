Berlingo da yerli oluyor

Stellantis’le yaptığı anlaşmalarla kapasitesini 50 bin adet daha artırarak 500 bin adede çıkaran Tofaş’ta K9 modelleri kapsamında Doblo’nun ardından Citroen Berlingo da yerli araçlar kategorisine giriyor. Citroen Marka Direktörü Bora Duran, “Yerli üretimin sağlayacağı avantajla ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Citroen, Türkiye’de bir ilki hayata geçirmeye hazırlanıyor. Segmentinin öncüsü olan Citroen Berlingo’nun yerli olarak ülkemizde üretimi bu senenin üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’da yer alan Tofaş Fabrikası’nda başlayacak. İlk kez 1996 yılında yollara çıkmaya başlayan Citroen Berlingo, Türkiye’de 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluştu.
K0 VE K9 PROJELERİYLE 3 MODELİ YERLİLEŞTİRDİ
Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Citroen Berlingo’nun yerli olarak üretilmesinin kendileir için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, “Bu atılım, aynı zamanda Citroen markasının ülkemize ve üretim altyapımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Türkiye sadece Citroen için güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Tofaş’ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Citroen markalı Jumpy ve Spacetourer üretimine başlanmasının ardından, 2026 yılında Berlingo’nun da üretim programına dahil edilmesi bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.
SATIŞTA İLK 3’ÜN İÇİNDE OLACAĞIZ
Citroen Berlingo’nun Türkiye’de bugüne kadar 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluştuğunu söyleyen Bora Duran, şöyle devam etti: “Berlingo, Citroen’in hafif ticari araç segmentindeki en güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk beş ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken, Citroen olarak satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artırarak yaklaşık 9 bin 950 adetlik satış hacmine ulaştık. Bu dönemde hafif ticari pazar payımızı da 1 puan artırarak yüzde 10,3 seviyesine taşıdık. Berlingo Combi’nin yüzde 30’luk satış artışı, bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri oldu. Yerli üretimin sağlayacağı avantajla birlikte segmentteki konumumuzu daha da ileri taşımayı ve ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.”
90 ÜLKEDE 4,2 MİLYON ADET BERLİNGO SATIŞINA İMZA ATTI
- Markanın binek araçları aratmayan konfor ve sürüş özellikleriyle başta KOBİ’ler olmak üzere ticaret hayatını kolaylaştıran modeli Berlingo, ilk kez Temmuz 1996’da pazara sunuldu. Sektörde adeta çığır açan bir araç olan Citroen Berlingo, kısa sürede profesyonellerin, ailelerin, esnafın ve doğa tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veren, aktif yaşam tarzını destekleyen, aranan bir model haline geldi. Dünya genelinde 4,2 milyondan fazla üretilen ve yaklaşık 90 ülkede satışa sunulan Berlingo, çok yönlü karakterini her nesilde güçlendirdi. Yeni dönemde ise SUV tasarımından ilham alan güçlü görünümü, yüksek oturma pozisyonu ve Citroen konforunu merkeze alan yapısıyla hem ailelerin hem de ticari kullanıcıların beklentilerine yanıt sunmaya devam ediyor.