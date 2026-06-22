Berlingo da yerli oluyor

Markanın binek araçları aratmayan konfor ve sürüş özellikleriyle başta KOBİ’ler olmak üzere ticaret hayatını kolaylaştıran modeli Berlingo, ilk kez Temmuz 1996’da pazara sunuldu. Sektörde adeta çığır açan bir araç olan Citroen Berlingo, kısa sürede profesyonellerin, ailelerin, esnafın ve doğa tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veren, aktif yaşam tarzını destekleyen, aranan bir model haline geldi. Dünya genelinde 4,2 milyondan fazla üretilen ve yaklaşık 90 ülkede satışa sunulan Berlingo, çok yönlü karakterini her nesilde güçlendirdi. Yeni dönemde ise SUV tasarımından ilham alan güçlü görünümü, yüksek oturma pozisyonu ve Citroen konforunu merkeze alan yapısıyla hem ailelerin hem de ticari kullanıcıların beklentilerine yanıt sunmaya devam ediyor.