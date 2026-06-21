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En yakıt cimrisi arabalar belli oldu: İşte kilometre başına en az yakan benzinli ve dizel araçlar

En yakıt cimrisi arabalar belli oldu: İşte kilometre başına en az yakan benzinli ve dizel araçlar

16:4521/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, sürücüler de daha ekonomik otomobillere yöneliyor. Düşük yakıt tüketimi, motor hacmi ve performans özellikleriyle öne çıkan modeller yeniden gündemdeki yerini aldı. İşte kilometre başına daha az yakıt harcayan ve tasarrufuyla dikkat çeken otomobiller.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat. Benzinli ve dizel segmentte kilometre başına düşük tüketimiyle öne çıkan modeller belli olurken, yakıt ekonomisinin yanı sıra konfor ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çeken araçlar milyonlarca kişinin tercihi olmaya devam ediyor.

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER

Peugeot 208

Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI

Scoda Scala

Opel Corsa Elegance

Kia Stonic

Skoda Fabia

Citroen C3

Dacia Sandero 1.0 TCE

DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER

Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

Kia Picanto

Mitsubishi Space Star (Mirage)

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER

Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

BMW 116d

Toyota Corolla 1.4 Dizel

#dizel
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