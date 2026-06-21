En yakıt cimrisi arabalar belli oldu: İşte kilometre başına en az yakan benzinli ve dizel araçlar

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, sürücüler de daha ekonomik otomobillere yöneliyor. Düşük yakıt tüketimi, motor hacmi ve performans özellikleriyle öne çıkan modeller yeniden gündemdeki yerini aldı. İşte kilometre başına daha az yakıt harcayan ve tasarrufuyla dikkat çeken otomobiller.
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat. Benzinli ve dizel segmentte kilometre başına düşük tüketimiyle öne çıkan modeller belli olurken, yakıt ekonomisinin yanı sıra konfor ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çeken araçlar milyonlarca kişinin tercihi olmaya devam ediyor.
EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER
Peugeot 208
Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI
Scoda Scala
Opel Corsa Elegance
Kia Stonic
Skoda Fabia
Citroen C3
Dacia Sandero 1.0 TCE
DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER
Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP
Kia Picanto
Mitsubishi Space Star (Mirage)
EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi
BMW 116d
Toyota Corolla 1.4 Dizel