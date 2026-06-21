En yakıt cimrisi arabalar belli oldu: İşte kilometre başına en az yakan benzinli ve dizel araçlar

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, sürücüler de daha ekonomik otomobillere yöneliyor. Düşük yakıt tüketimi, motor hacmi ve performans özellikleriyle öne çıkan modeller yeniden gündemdeki yerini aldı. İşte kilometre başına daha az yakıt harcayan ve tasarrufuyla dikkat çeken otomobiller.

1 /15 Araç sahibi olmak isteyenler dikkat. Benzinli ve dizel segmentte kilometre başına düşük tüketimiyle öne çıkan modeller belli olurken, yakıt ekonomisinin yanı sıra konfor ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çeken araçlar milyonlarca kişinin tercihi olmaya devam ediyor.

2 /15 EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER Peugeot 208

3 /15 Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI

4 /15 Scoda Scala

5 /15 Opel Corsa Elegance

6 /15 Kia Stonic

7 /15 Skoda Fabia

8 /15 Citroen C3

9 /15 Dacia Sandero 1.0 TCE

10 /15 DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

11 /15 Kia Picanto

12 /15 Mitsubishi Space Star (Mirage)

13 /15 EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

14 /15 BMW 116d