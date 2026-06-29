Emeklilere ÖTV'siz otomobil teklifi şekillendi: 5 yıl şartı öne çıktı! Dev markaların fiyatları yarı yarıya düşecek

TÜM EMEKLİLER ALIRSA NE OLUR?

Tüm emeklilerin 5 yıl içinde ÖTV'siz otomobil aldığı bir ortamda her yıl 3,4 milyon aracın trafiğe katılacağı gerçeği önümüze çıkıyor. Bunun yanında her yıl emeklilere yenisi ekleneceği için bu sayının artması da bekleniyor. Başka bir deyişle Türkiye'nin toplam otomobil parkı olan 34 milyona, 17 milyon aracın daha 5 yılda eklenmesi gerekiyor. Bunun yanında yılda 1,2 milyon araç da diğer vatandaş ya da şirketlerin aldığı araçlardan oluşuyor ve bunlar da trafiğe katılıyor. Böylece trafikte 5 yıl sonra 57 milyonun üzerinde aracın olması anlamına geliyor.

Tüm bunların gerçekleştiği bir ortam düşünüldüğünde, ülke dinamikleri üzerinde etkili olması bekleniyor. Akaryakıt talebi, elektrik talebi, yollarda trafiğin artması ve yapılan mühendislik hesaplamalarının çökmesi, otopark sıkıntısı, otoyolların işletme ve hizmet sınırlarının aşılması, yedek parça talebi, cari açık oluşumu, kredi patlaması, borçluluğun artması, ikinci el otomobil fiyatlarının sert düşüş göstermesi ve servet kaybı gibi birçok olumsuz sebep ortaya çıkıyor.