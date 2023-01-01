Beypazarı Premium şişe İnfluencerlardan tam not aldı

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Ercan; davetlileri No:4 Restaurant’ta düzenlenen öğle yemeğinde ağırlayarak; özellikle sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve spor gibi içerikleriyle takipçilerini bilgilendiren İnfluencerlar’a, “Beypazarı Premium”u tanıttı. Lansmana özel ambiyansla hazırlanan davette, influencerler deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.





Davetlileri yeni ürün hakkında bilgilendiren Bilge Ercan; “Beypazarı Maden Suyu’nun yeni nesil premium tasarımlı şişesi, 0,75 lt boyunda ev dışı tüketim noktaları, zincir ve gurme marketlerde tüketicimizle buluştu. Yeni ürünümüz sağlığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Beypazarı Maden Suyu olarak son yıllarda tüm dünyada değişen ve Türkiye’deki tüketici beklentilerini de etkileyen doğallık, sağlık ve lezzet kavramlarına zarafet ve şıklığı da ekliyoruz. Premium şişelerimiz Beypazarı Maden Suyu ile bütünleşen yeşil şişelerde, çevir-aç kapağı ve farklılaşan ambalajıyla da dikkat çekiyor. Premium şişelerimiz maden suyu severlere dizaynıyla da görsel bir deneyim sunuyor. “Daha çok Beypazarı, daha çok sağlık” mottosuyla çıktığımız bu yolda sağlığımız için önemli işlevlere sahip minerallerin maden suyuyla doğal olarak karşılanması için tüketicilerimize kolaylık sunmayı hedefliyoruz. Premium şişelerimiz çevir-aç kapağı sayesinde uzun süre gazı kaçmadan ve lezzeti değişmeden maden suyunu muhafaza etme kolaylığı da sağlıyor.” şeklinde açıklama yaptı.





Mineraller bir arada Beypazarı Premium’da





Lansman organizasyonunda influencerların sorularını da cevaplayan Bilge Ercan, “Maden suyu tüketiminin artıp bir sofra içeceği haline gelmesiyle birlikte büyük boy şişeye dair tüketicimizden yoğun istek alıyorduk. Bu istek üzerine 0,75 litrelik Premium yeni nesil şişelerimizle raflarda yer alma kararı aldık. Kaynağından başlayarak koruduğumuz saflığı, el değmeden bu sofistike, zarif ve rafine bir sadeliğe sahip yeni şişemizde sunarak tüketicimizin gözünde ayrışmayı ve kalbinde edindiğimiz yeri derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Premium segmentine iddialı bir giriş yaparken ilk etapta sadece sade maden suyumuzun olduğu Premium şişelerimizle raflarda olacağız.” dedi.









Bilge Ercan: Sosyal medya kullanıcılarının deneyimini önemsiyoruz





“Ülkemiz içinde bulunduğu jeotermal kuşak nedeniyle dünyadaki en önemli maden suyu kaynaklarına sahipken, yıllık kişi başı maden suyu tüketimi miktarı Avrupa ülkelerinin 10 da 1’i seviyesindedir. Maden suyu insan yaşamı hayati öneme sahip mineralleri doğal olarak takviye etmemizi sağlayan en sağlıklı içeceklerin başında yer almaktadır. Bu nedenle maden suyu hakkında toplumumuzun bilinçlendirilmesi tüketiminin yaygınlaşması açısından oldukça önemlidir. Yeni nesil kanaat liderlerinden olan influencerların tecrübelerini önemsiyoruz, paylaşımlarının toplumumuzun maden suyu hakkında bilgilenmesi ve bilinçlenmesi açısından faydalı olacağı kanısındayız. Özellikle değerli doktor ve diyetisyenlerimiz, sporcularımız sosyal medya hesaplarında maden suyu hakkında bilgilendirici içerikleri paylaşıyorlar ve bunu çok önemli buluyoruz.” diyen Bilge Ercan Premium şişe ile maden suyunun bir sofra içeceği olmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Etkinlikte sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve yeni lezzetler üzerine içerikleriyle takipçilerine ulaşan influencerlar, Beypazarı Premium’u tadarken, ürün hakkındaki değerlendirmelerde bulundular.





Beypazarı Premium ile maden suyu sofra içeceği olma yolunda









Premium şişenin sosyal medya lansmanına katılan influencerlar birbirleriyle ve takipçileriyle büyük cam şişeye dair deneyimlerini paylaştılar. Maden suyu denilince ilk akla gelen marka olan Beypazarı’nın sofralara şıklık katan yeni nesil şişesini uzun zamandır beklediklerini belirttiler. Birlikte keyifli vakit geçiren influencerlar şık davet sofrası ve güne özel hazırlanmış ambiyanstan kareleri anlık olarak takipçileri ile paylaştılar. Büyük şişenin şık sofaların vazgeçilmezi olacağını değerlendiren davetliler, çevir aç kapakla uzun süre muhafaza imkanının olmasının önemli bir avantaj olduğunu belirttiler.



