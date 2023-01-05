'bizz@kampüs'te üniversiteliler fikirlerini 'Ülker Dankek' için yarıştıracak

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin her yıl farklı Ülker markaları için pazarlama odaklı stratejiler geliştirdiği, 12. kez düzenlenecek yarışmaya başvurular, 9 Ocak ila 9 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği bizz@kampüs'te bu yıl katılımcılar Ülker Dankek için fikirlerini yarıştıracak.

bizz@kampüs'te, üniversite 3 ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencileri, 2-3 kişilik takımlar halinde Ülker Dankek için pazarlama odaklı yaratıcı fikirler bulmak için proje üretecek.

Öğrencilerin iş hayatının bir provasını yapacakları, takım haline üretme, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi detaylarıyla planlama ve sunum teknikleri konularında tecrübe kazanacakları yarışmada başvurular bizzkampus.com adresinden yapılacak.

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Dereceye girenler, 10-11 Mayıs 2023'te yapılacak olan final organizasyonuyla belirlenecek

Verilen bilgiye göre, yarışmada, takımların proje hazırlık aşamalarını tamamlanmasının ardından dereceye giren ilk 50 takım seçilecek.

Bu takımlar, verilen yönergeler doğrultusunda projelerini şekillendirecek ve bu sayı final aşaması için 10'a inecek. bizz@kampüs'te dereceye girenler ise 10-11 Mayıs 2023’te yapılacak olan final organizasyonuyla belirlenecek.

Yarışmada ilk 3 sırayı elde edenler, uzun dönem staj imkanı sunulacak. Ayrıca birinciye, 50 bin TL, ikinciye 42 bin 500 TL ve üçüncüye 35 bin TL olmak üzere toplam 127 bin 500 TL para ödülü verilecek.

"İş hayatına atılmadan önce önemli bir deneyim ortamı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, bizz@kampüs'e bugüne kadar 10 binden fazla takımdan 40 binden fazla kişinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Yarışmacılarımız her yıl farklı bir Ülker ürünü özelinde, yenilikçi pazarlama fikirlerini bizlerle paylaşıyorlar ve uzman isimlerden mentorluk desteği alıyorlar. bizz@kampüs ile iş hayatına atılmadan önce gençler için benzersiz bir deneyim ortamı sunuyoruz. Son yarışmamıza 169 farklı üniversiteden, 286 farklı bölümden başvuru olmuştu.

En çok başvuru alınan fakülteler mühendislik, iktisadi idari bilimler ve iletişim, en çok başvuru alınan bölümler ise endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, halkla ilişkiler ve reklamcılık olarak sıralanmıştı. Yeni dönemde de yine heyecan dolu bir süreç yaşanacak ve yarışmacılarımız Ülker Dankek için proje geliştirecek. Bu heyecanı bizlerle birlikte yaşamak isteyen tüm gençlerimizi, bizz@kampüs'e başvuru yapmaya davet ediyoruz."

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