Ekonomi Burgan Leasing ile BASF Türk filo anlaşması
İŞ DÜNYASI

Burgan Leasing ile BASF Türk, filo kiralama hizmeti için anlaşma imzaladı

Burgan Leasing ile BASF Türk filo anlaşması

Yaratıcı çözümleri ve çeyrek asrı aşkın deneyimiyle esnek finansal kiralama seçenekleri sunan Burgan Leasing, kimya sektörünün öncü şirketi BASF Türk’e filo kiralama hizmeti vermeye başladı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar,
Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar,

Yenilenebilir enerji, tekstil, gayrimenkul, tekne ve sat-geri kirala işlemlerinin yanı sıra operasyonel kiralama da dahil olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteren Burgan Leasing, 2019 yılında hizmet vermeye başladığı filo kiralama alanında da hızlı bir büyüme kaydediyor.

  • Burgan Leasing bu kapsamda son olarak, kimya sektörünün öncü şirketi BASF Türk ile anlaşma yaptı.

Akpınar: Yapılan iş birliği iki tarafın yenilikçi ve öncü vizyonunu ortaya koyuyor

BASF Türk ile gerçekleştirdikleri iş birliğini değerlendiren Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar,

“Burgan Leasing olarak sunduğumuz finansal kiralama hizmetlerimizi, geçen yıl hizmetini sunmaya başladığımız filo kiralama ile birlikte bir adım daha ileriye taşıdık. Bugün de kimya sektörünün güçlü şirketi BASF Türk ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde araçlarımızın teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliği hem Burgan Leasing’in hem de BASF Türk’ün yenilikçi ve öncü vizyonunu ortaya koyuyor” dedi.

Filo kiralama alanında esnek çözümleriyle ürün çeşitliliğine odaklandıklarını belirten Cüneyt Akpınar ayrıca, 2019 yılını bin beş yüz araç ile tamamladıklarını, 2020 yıl sonu itibarıyla ise beş bin araca ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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