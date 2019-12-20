ÇED raporu haftaya çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşa edilecek yüz bin sosyal konut için üç günde 130 bin başvuru aldıklarını açıkladı. 15 Ocak’ta sona erecek başvuruların daha da artması bekleniyor. İnşasına 2020’nin ilk çeyreğinde başlanacak olan konutların 1-1,5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

83 BİN KONUTUN İNŞAATI SÜRÜYOR

Bu yıl kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dahil tüm projeler için yaklaşık 16 milyar TL yatırım yaptıklarını dile getiren Kurum, "Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik. 42 bin 161 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Halen 317 şantiyemizde, yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatıların inşası devam ediyor" dedi.

ARNAVUTLUK'A 500 KONUT

Türkiye’nin gönül coğrafyasına da el uzattıklarını belirten Kurum, "Bugün ürettiğimiz 6 bin 200 modern binalarımızla Endonezya, Sri Lanka, Pakistan ve Somali başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum varsa orada olduk. Dost kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Konutlarımızı en kısa sürede tamamlayıp, depremde zarar görmüş kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

100 BİN KONUTA REKOR BAŞVURU

Bu yıl başlatılan 50 bin sosyal konut projesi için 638 bin vatandaştan, üretecek konut sayısının 12 katı başvuru alındığını hatırlatan Kurum, "Vatandaşımızın yoğun talebi nedeniyle 81 ilimizde inşa edeceğimiz konut sayısını yıllık 100 bine çıkardık. Konutlarımızın başvuru sürecini başlattık. Geride bıraktığımız üç gün içinde 100 bin konut için 130 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Başvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek" dedi.

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1- 1,5 YILDA TAMAMLANACAK

Yöresel dokuya ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini yaşatan, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu sosyal konutların inşasına 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacağını söyleyen Kurum, temelini atacakları konutları 1-1,5 yıl içinde tamamlayacaklarını ifade etti. Kurum, "Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımız yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.

İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÖZGÜRLÜK PROJESİ

Kanal İstanbul ÇED raporuna ilişkin Kurum, "Her türlü ayrıntıyı sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, üniversitelerimizle çalışıyoruz. Kanal İstanbul Projesi, İstanbul Boğazı'nın özgürlük projesidir. ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak" dedi.

Melen Çayı Projesi bittiğinde İstanbul'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağını söyleyen Kurum, "Dolayısıyla bulunan su kaynaklarının azalması Kanal İstanbul’un yapılmasıyla susuzluğu oluşturmamaktadır" ifadesini kullandı. Kurum, Kanal İstanbul bölgesinde bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmediklerini, hiçbir projede de etmediklerini belirtti. Kentsel dönüşümde acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun bulunduğunu belirten Kurum, "Bu konutların 300 binini Bakanlık olarak biz yapıyoruz. Diğer hedefimiz 81 ilde, 81 milyon m2 millet bahçesi, yeşil alanlar ve ekolojik koridorlarla kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 9 metrekareden 15 metrekareye çıkarmaktır. 2023 yılına kadar, tüm kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projelerimizi tamamlayacağız. 5 milyon insanın evini dönüştürdük. 3.5 milyon insana yeni ev yaptık" şeklinde konuştu.

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4 BİN 447 İHALEDE TOKİ İMZASI VAR

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise bugüne kadar yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında toplam 4 bin 447 ihale yaptıklarını belirtti. İhalelere Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yaklaşık 2 bin 250 yüklenicinin katıldığını ve 870 müteahhidin idareden iş aldığını aktaran Bulut, "2019 yılında ise yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında 197 ihale gerçekleştirilmiştir. TOKİ'nin şu anda aktif olarak çalıştığı yüklenici sayısı iş ortaklıklarıyla birlikte 197, müşavir sayısı da iş ortaklıklarıyla beraber 24'tür" dedi. TOKİ tarafından bu yıl kasım sonu itibarıyla ödenen hak ediş tutarı da 9 milyar 62 milyon lira oldu.

ŞİKAYETLERİ ÖNEMSİYORUZ Birlikte yol aldıkları müteahhitler hakkında da bilgi veren Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Planlı, uygun nitelikte ve kaliteli iş yapan müteahhitlerimiz çoğunlukta. Standartları yakalayamayan yüklenicilerin olduğunu da hepimiz biliyoruz. İdaremize zaman zaman yöneltilen eleştiriler standardı yakalayamayan yüklenicilerin yapmış olduğu imalatlardan kaynaklanmaktadır. Konut alıcılarının bu konudaki şikayetlerini gidermekle birlikte bu şikayetlerin bir daha oluşmaması için müşavirlere, müteahhitlere ve TOKİ mühendislerine büyük sorumluluklar düşmektedir" şeklinde konuştu.