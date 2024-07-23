Hadid'i reklamlarından çıkaran Adidas'ın cirosunda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın payı yüzde 39

Dünya çapında magazin haberleri veren TMZ sitesine göre, Hadid, ayakkabı reklamından çıkarılmasının ardından firmaya karşı hukuksal mücadele vermeye hazırlanıyor.
Hadid'in firmaya, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmak için avukat tuttuğu belirtiliyor.
Adidas'ın cirosunun yüzde 39'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan
Dünyanın en büyük spor giyim markaları arasında yer alan Adidas, dünya çapında 59 bin kişiyi istihdam ederken, geçen yıl 21,4 milyar avro net satış geliri elde etmişti.
Şirket satış gelirinde 2023 itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) yüzde 39 paya sahipken, Kuzey Amerika'nın yüzde 25, Çin'in yüzde 15, Asya-Pasifik bölgesi ve Latin Amerika'nın yüzde 11'erlik payları oldu.
Adidas'ın EMEA bölgesindeki net satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 8 milyar 929 milyon dolara gerilemişti. Alman şirket, 2023'ü de 63,4 milyon dolar zararla kapatmıştı.
Ne olmuştu?
Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail Devleti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı.
Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü.
Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının "üzüntü ve sıkıntıya" sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti.
Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle "trajik tarihi olaylar" ile bağlantı kurulduğunu iddia etmişti.
1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.