Hadid'i reklamlarından çıkaran Adidas'ın cirosunda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın payı yüzde 39

"Son SL72 kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları'nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Söz konusu bağlantılar kasıtlı değil, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda yol açtığı üzüntü ve sıkıntılar için özür dileriz. İstemeden de olsa bir hata yaptık. Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğerlerinden, (kampanyanın) üzerlerindeki olumsuz etkileri sebebiyle özür diliyor ve kampanyayı revize ediyoruz."