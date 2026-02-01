Kredi borçlarına 48 ay vadeyle yapılandırma

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre konut kredilerinde de birinci ve ikinci el ayrımı son buldu. Değeri 5 milyon TL ve altında olan evlere yüzde 70, 5-10 milyon TL arasındakilere yüzde 50 kredi verilecek. 2010 sonrası yapılan asgari C sınıfı enerji belgeli binalar avantajlı oranlara dâhil edildi. Üzerine kayıtlı konutu bulunan tüketiciler içinse kredi kullanım oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerinde resmi gelir beyanı zorunlu oldu. Limit artışlarında sadece kanıtlanabilir aylık gelir baz alınacak. İlk kez kart alacaklar için limit gelirin iki katını, ikinci yıldan sonra dört katını aşamayacak. Kredili mevduat hesabı limitleri aylık gelirin en fazla iki katı olabilecek. Eğitim ödemelerine yönelik hesaplar sınırdan etkilenmeyecek. Ayrıca toplam limiti 400 bin TL’yi aşan ve limitini kullanmayanların boş kapasiteleri de bankalarca azaltılacak. 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm limitler gelirle uyumlu hale getirilecek. Uygulama sayesinde atıl limitlerin riskleri ve dolandırıcılık vakaları engellenecek. Böylece yasa dışı bahisle mücadele de desteklenecek.